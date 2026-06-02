西田陸浮への期待が高まる(C)Getty Imagesホワイトソックスは、打線を引っ張ってきた村上宗隆が右太もも裏の肉離れにより負傷者リスト入り。好調なチームに暗雲が立ち込めた。【動画】西田陸浮がデビュー2戦目も躍動！「OMG」な連日のレーザービームを見るそんな中、シカゴの地元メディア『Chicity sports』は、メジャーデビューしたばかりの西田陸浮が「外野手の中で救世主になってくれることを願う」と、伝えている。米ス