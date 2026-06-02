広岡達朗氏の指導の根底には、中村天風や合気道から学んだ思想がある。力むほど力は出ない。やるべきことを、余計な欲を捨ててやる。その教えは、野球だけでなく仕事にも通じる。（ダイヤモンド・ライフ編集部）――広岡さんは中村天風先生などからも直接教えを受けています。昔、中村天風先生に「球が打てないんですが、どうしたら打てますか」と聞いた人がいた。天風先生は「球が来て、ストライクなら打つだろう」と言った。