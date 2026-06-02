人気コスプレーヤーの真中つぐが2日、自身のインスタグラムを更新。1st写真集「ハイレグ天国」の表紙を初披露した。「『ハイレグ天国』表紙初公開」とつづり、布面積が極めて少ない衝撃的な黒いハイレグ水着姿で波打ち際で座ったショットをアップした。さらに「『ハイレグ天国』ご予約本日までです」と、白いレオタード風のハイレグ衣装を添え、「オンラインサイン会、現場チェキ、生写真など特典あります」と伝えた。ファンやフォ