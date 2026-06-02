“熊田曜子2世”の称号を持つグラビアアイドル平井こと（25）が1日、インスタグラムを更新。この日発売の雑誌「週刊プレイボーイ」（集英社）への掲載を告知した。「6／1発売週刊プレイボーイさんに掲載されております！そしてそしてデジタル写真集「P・O・G」も発売決定」とした、「アンケートを書いて、応援よろしくお願いします。皆さまの日頃の応援のお陰で、こうしてうれしいお知らせをできることに感謝しています。これ