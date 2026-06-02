「銀だこハイボール酒場」や「銀だこ酒場」が、創業17周年を記念した『銀だこハイボール酒場 創業17周年記念祭』を9日から11日までの3日間限定で開催する。人気のたこ焼とアルコールを組み合わせた特別セットを、通常価格から“ほぼ半額”となる528円で提供する。【写真】組み合わせ一例！通常合計970円（税込1034円）→480円（税込528円）対象となるのは、全国の銀だこハイボール酒場、銀だこ酒場、銀だこハイボール横丁など