歌手で女優の伊藤蘭（71）が1日、インスタグラムを更新。5月30、31の両日、東京ドリームパークSGC HALL ARIAKEで行ったコンサートについて報告した。現在、ソロデュー7周年を記念した全国6都市9公演のコンサートツアー「Dance on！Love on！」を開催中。「昨夜の公演にて東京2daysが無事に終了しました」と報告。「毎回のことですが、客席から伝わる皆さんのエネルギーに感動」とし、「心が動いて、身体が動いて…。だから私はステ