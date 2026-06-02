安田美沙子（44）が1日、自身のインスタグラムを更新。家族で映画館を訪れた様子を公開した。投稿では映画館の前で、ベージュのニットに白いパンツを合わせたコーデの安田が子ども2人と並んだ写真を公開している。「かぞくで、念願のマリオを見に行きました」とし、「やっぱりすごい。大人からこどもまで、ハマる要素しかない」とつづった。映画について「節々でマリオがするポーズとか、アイテムとか、サウンドとか子供の頃から脳