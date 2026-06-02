佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気、そして台風6号の情報をお伝えします。「台風6号」 台風6号の中心は奄美市の西南西にあり、暴風域を伴って北上しています。九州では鹿児島や宮崎などの太平洋側の地域を中心に大きな影響があります。福岡や佐賀は暴風域には入らない予想ですが、風速15メートル以上の強風域に入る見通しです。 「雨と風の予想」 台風の中心付近の活発な雨雲が次