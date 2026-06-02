俳優の永井大（48）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。“イメチェン”ショットを公開した。【写真】「超いいですわ〜」イメチェンショットに反響が寄せられた永井大永井は「イメチェンしてみました！短くなりました！髭もイメチェン！！」と投稿。写真ではスッキリした姿の近影を公開した。この投稿には「超いいですわ〜」「ずっとカッコいいですね！」「爆イケ」などと反響が寄せられている。