All About ニュース編集部は2026年5月18日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「M!LKのメンバー」に関するアンケート調査を実施しました。5人組ダンスボーカルグループのM!LKは、各メンバーがドラマや映画に出演し俳優として活躍中です。それでは、「M!LKで演技がうまいと思うメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：山中柔太朗／19票2位は山中柔太朗さんでした。山中さんは、グ