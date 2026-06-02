長渕剛さんの長男WATARU、愛車を公開シンガー・ソングライターの長渕剛さんの長男で、ミュージシャンとして活動するWATARUさんが、2026年4月27日に自身のインスタグラムを更新。愛車との2ショットを公開しました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。映っていたのは、1957年型のシボレー「ベルエア」です。【画像】超カッコいい！ 「長渕剛」と息子「WATARU」の「愛車」を画像で見る！ベルエアは、ゼネラルモーター