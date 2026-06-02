台風6号は西日本の南の海上を北上し、3日午前中に近畿地方に最接近する見通しです。大雨や暴風、うねりを伴った高波に警戒が必要です。 2日の近畿地方は断続的に雨が降り、夕方からは中部で激しい雨の降る所があるでしょう。夜は南部で非常に激しい雨の降るおそれがあります。南部で、初めて「レベル4大雨危険警報」や「レベル4土砂災害危険警報」が発表される可能性があります。 台風6号の影響で、伊丹空港では鹿児島や宮崎など