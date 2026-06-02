台風6号は2日、奄美付近を北寄りに進んだ。九州南部に接近し、3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。台風の接近は、全国各地で開催が予定されているイベントに多大な影響を及ぼしている。お笑いコンビ「アンジャッシュ」の冠番組「白黒アンジャッシュ」（火曜後10・00）は、3日に予定していた観覧収録の中止を発表。「お客様の安全を考慮いたしました結果、中止とさせて頂きます。ご応