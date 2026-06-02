ホワイトハウス南庭で記者団に応じるトランプ米大統領＝5月8日/Alex Wong/Getty Images（CNN）トランプ政権は1日、共和党の議会指導部に対し、18億ドル（約2870億円）規模の「反武器化」基金創設を断念する計画であることを示唆した。だが、その計画がどれほど確固たるものか、あるいは恒久的なものかは不明だと、2人の情報筋が明らかにした。トランプ大統領は、この物議を醸している基金への対応について公には確約しておらず、協