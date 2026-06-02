元モーニング娘。でタレントの後藤真希（４０）の美スタイルに反響が寄せられている。後藤は１日までに自身のインスタグラムで「＃四国放送まつりありがとうございました」と記し、セットリストを公開。髪を編んだ横顔ショットや、長袖トップスにミニスカート、ロングソックスで「絶対領域」を見せ、美脚が際立つ全身ショットを披露した。この投稿にファンからは「スタイルがレベチ過ぎる」「可愛いっ」「あまりの若さに目