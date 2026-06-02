フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』で、5月31日(13:40〜 ※関東ローカル)に放送された「生きた証を抱きしめて 〜愛するあなたとデスマスク〜」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。デスマスク職人の権藤さん(右)と弟子の元さん(C)フジテレビ亡くなった人の顔を型取りし、その面影を形として