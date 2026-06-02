パター基本の打ち方 パッティングは上半身と下半身を別々に動かすことが重要です パッティングで大事なことは芯で打つことです。パッティングの下手な人はお尻が動いてしまっています。お尻が動くと上半身も動いてしまい、うまく打てません。お尻が動かないようにするにはお尻ではなく、みぞおちから上を動かすことを意識しましょう。下半身は固定し肋骨を左右に動かして、肩が垂直に上下するように打って下