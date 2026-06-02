２日の東京株式市場は売り先行、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３０４円安の６万６６２９円と反落。 ここ急ピッチの上昇が続いている日経平均だが、目先スピード警戒感からの利食い圧力が拭えない。前日の米国株市場ではナスダック総合株価指数が８連騰を記録し最高値更新基調を続けていることから、東京市場にも半導体セクターなどを中心に追い風となっているが、前日の値動きをみても日経平均６万７００