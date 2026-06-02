ドル円理論価格1ドル＝160.11円（前日比+0.14円） 割高ゾーン：160.57より上 現値：159.64 割安ゾーン：159.64より下 過去5営業日の理論価格 2026/06/01159.97 2026/05/29159.65 2026/05/28159.69 2026/05/27159.58 2026/05/26158.46 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動