台風6号は、県内には2日夜遅くから3日未明かけて最も接近する見込みです。県内は、2日夜のはじめごろから3日未明にかけて、局地的に雷を伴った猛烈な雨や非常に激しい雨が降るおそれがあります。2日と3日に予想される1時間雨量は、いずれも多いところで北部50ミリ、南部80ミリとなっています。3日午前6時までの24時間に予想される雨の量は、北部200ミリ、南部300ミリとなっています。また、2日夜遅くから3日明け方にかけて暴風とな