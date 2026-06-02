ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が1日（日本時間2日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に対応。大谷翔平投手（31）の好調要因に言及した。大谷は5月上旬に打撃不振に陥り、一時、打率は2割3分台まで低下。それでも徐々に調子を取り戻し、直近5試合で20打数7安打を記録するなど打率も・280まで回復した。指揮官は「いくつかの技術的な部分がしっかり噛み合っていると思う。それに、ここしばら