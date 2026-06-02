5月29日（金）の『しくじり先生俺みたいになるな!!』では、元サッカー日本代表・柿谷曜一朗による授業「天才ともてはやされたファンタジスタのしくじり」後半戦を放送。セレッソ大阪復帰後に起きた危機状況や、中堅・ベテランが犯しがちなしくじりについて授業し、現役引退の裏に隠された特別な思いを打ち明けた。セレッソ大阪へ復帰し、“クラブの象徴”ともいえる背番号「8」を背負った柿谷。しかしその矢先、2010年南アフリカ