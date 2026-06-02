ワークマンは年初来高値を更新している。１日の取引終了後に発表した５月度の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比２６．９％増と５カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 気温の上昇により、サマーワーキングウェアや半袖Ｔシャツをはじめとする夏物衣料からアームカバーなどの服飾小物まで、夏物商品が幅広く伸長した。また、リカバリーウェアもルーム・