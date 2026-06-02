ソフトバンクグループがカイ気配スタートで続伸、目先筋の売り物をこなし最高値街道をまい進している。前日は大陽線を形成し１４％高と急騰、終値換算で時価総額が４８兆７８４８億円に達した。時価総額４５兆円台のトヨタ自動車を抜き去り、全上場企業を通じてトップとなったが、きょうは更にその時価総額の差を広げる展開となっている。 ＡＩ・半導体関連株への投資資金流入が世界的に加速するなか、ソフトバ