Ｈｍｃｏｍｍは底堅い。１日の取引終了後、ＭＩＬＩＺＥ（東京都港区）と金融機関向けＡＩ実装支援に関する業務委託基本契約を締結したと発表しており、材料視した買いが入った。ＭＩＬＩＺＥはＡＩ・フィンテック領域に特化した企業で、１月に横浜フィナンシャルグループの持ち分法適用関連会社となった。今回の契約ではＭＩＬＩＺＥが受注する金融機関向け案件について、Ｈｍｃｏｍｍが業務を受託するための基本的な取引