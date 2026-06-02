ＣＹＢＥＲＤＹＮＥに大口買い流入、一気に切り返す展開となっている。同社は筑波大学発のロボットベンチャーでフィジカルＡＩ関連の一角としてマーケットの注目度が高い。そうしたなか、１日取引終了後に米シリコンバレーを拠点とするグローバルベンチャーキャピタルのＰｅｇａｓｕｓＴｅｃｈＶｅｎｔｕｒｅｓと戦略的業務提携を行うとともに、ファンドを組成し戦略投資活動を共同推進するこ