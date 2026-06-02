ＡｎｙＭｉｎｄＧｒｏｕｐが４日続伸している。この日、中国・浙江省杭州市に、ＡＩエージェントの開発と自社事業・プロダクトへの応用を推進する中核拠点「ＡｎｙＡＩＬａｂ」を設立すると発表しており好材料視されている。 同拠点は、アジア１５カ国・地域で展開する事業を通じて蓄積されるデータと、杭州のＡＩ開発環境を掛け合わせることで、同社が推進する「ＡＩＮａｔｉｖｅＴｒａｎｓｆｏｒｍａ