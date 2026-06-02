伊藤園は５日ぶりに急反落し、年初来安値を更新した。１日の取引終了後、２６年４月期の連結決算の発表にあわせて、２７年４月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５０００億円（前期比０．４％増）、営業利益予想は２００億円（同７．８％減）、最終利益予想は１１４億３０００万円（同３．３倍）としており、営業減益を嫌気した売りが出ている。今期は緑茶原料や資材などの高騰の影響を大きく受ける。なお、年間配当予想