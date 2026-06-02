ゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーが、自身のサイトを通じて、中国のスポーツブランド「Li-Ning（リーニン）」とパートナーシップ契約を結んだことを発表した。 2025年11月に10年以上を共にしてきたアンダーアーマーと決別し、「スニーカーフリーエージェント（FA）」となっていたカリー。以降は試合の度