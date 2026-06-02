山大はストップ高の水準となる前営業日比１００円高の６００円でカイ気配となっている。ナイスは１日の取引終了後、山大に対し完全子会社化を目的とするＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格の１株６０１円にサヤ寄せする動きを見せている。 買付予定数の下限は４０万２６００株（所有割合３６．２４％）で、上限は設定しない。買付期間は６月２日から７月１３日まで。山大は賛同の意見を表明し、株