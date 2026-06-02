【写真】BTS RMとJINがジェットコースターで絶叫の瞬間【写真】SUGAもツアーオフショット公開 BTSのRM（アールエム）が、Instagramでワールドツアーのオフショットを公開。JIN（ジン）とジェットコースターに乗った記念写真をアップした。 ■BTS RMとジンがアメリカでジェットコースターに絶叫！ 5月は北米各地で公演を行っていたBTS。RMはステージショ