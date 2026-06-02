2日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.4％増の874億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同8.4％増の613億円となっている。 個別ではＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 、ＮＥＸＴ情通サ他 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ野村企業価値分配指数連動型 、上場インデックスファンド