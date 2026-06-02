中高生ら対象のトークイベントで質問に答える油井亀美也飛行士＝1日、米ワシントンのNASA本部（共同）【ワシントン共同】宇宙飛行士の油井亀美也さん（56）は1日、米首都ワシントンの米航空宇宙局（NASA）本部で開かれた中高生ら対象のトークイベントに参加し「（宇宙から）地球を見たとき、大気層がとても薄くて本当に驚いた」とした上で「地球の環境は、とても脆弱。守らなければならない」と強調した。中高生ら約100人が参