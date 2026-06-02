ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナ空軍は2日未明、ロシア軍が首都キーウを複数のミサイルで攻撃したと発表した。キーウ当局者によると、建物が損壊して複数の火災が発生し、11人が負傷した。停電が起きているとの情報もある。ロシア政府はキーウの政府中枢機関に対して段階的攻撃を開始するとしていた。キーウでは2日未明、大きな爆発音が何度も響いた。東部ドニプロにもロシア軍による攻撃があり、4人