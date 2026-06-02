東京・渋谷区で1日、ごみをポイ捨てした人から罰則として2000円の過料を徴収する取り組みが始まった。最大60人の巡回員が24時間態勢で区内をパトロールし、テイクアウト店などにはごみ箱の設置も義務化された。最大60人が区内全域を24時間巡回東京・渋谷区で1日からごみのポイ捨てをした人から、罰則として2000円の過料を徴収する取り組みがスタートした。取材班：午前8時半過ぎ、赤いベストを着た巡回員が出てきました。これから