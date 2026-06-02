◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。3年半ぶりの日本代表復帰となった吉田麻也選手は、チームメートや相手のアイスランド選手も花道をつくり、送り出されました。この試合限定で追加招集となった吉田選手は、スタメン出場となり、2022年12月カタールワールドカップのクロアチア戦以来となる代