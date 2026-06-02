【ダイソー】では「こんなものまで！？」と驚くような「日用品」も買えるんです。今回注目したのは、日常で使えて、いざという時にも頼りになるライト。機能面も優秀で、便利に使えそうなのでご紹介します。 安定感のあるデスク用ライト 少し大きめの土台で、置いた時に安定感がありそうな「デスクライト」。細かな作業で手元を明るくしたい時にぴったりです。ライト部分は取り外し可能になっており、緊急時には足