フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織さん（２６）が２日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にスタジオ生出演した。坂本は同番組が全国ネットとなる午前６時５４分から登場。総合司会の水卜麻美アナウンサーは「ここからはゲストをお迎えします。日本テレビが地球のことを考えるＳＤＧ’ｓな１週間、ＧｏｏｄＦｏｒｔｈｅＰｌａｎｅｔウィークからアンバサ