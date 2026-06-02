タレント・鈴木奈々のドアップショットがファンを喜ばせている。鈴木は１日に自身のインスタグラムを更新。「めちゃめちゃドアップ新しいメガネを買いました少し色がついてます！めっちゃお気に入り！」と記し、ブラウンの縁でレンズにも色味の入ったメガネをかけた自身のドアップショットをシェアした。この投稿には「かわよ」「ドアップ、ありがとう」「ますます可愛さアップ」「近い近い近いなぁ〜笑笑」「寄りも最強