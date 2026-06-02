【リゾートトラストレディス】最終日【もっと読む】ゴルフ産業にとっても「石油」は必要不可欠 混乱の中東情勢が突きつけた新たな問題女子ツアーでは19年ぶりの開催となった今回の舞台。設計したのはロバート・トレンド・ジョーンズ・シニア。広いフェアウエーとアンジュレーションのきつい大きなベントグリーンが特徴だ。このコースはアップダウンもあり、ピンが立っている面までの距離感も難しく、かなり戦略性の高いコース。