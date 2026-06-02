【持丸修一 78歳名将の高校野球論】#90【前回を読む】今春の関東大会は「戦い方」が難しい 夏以降の新チームにも薄っすらと危機感を抱いています今回は春季関東大会の準々決勝、中盤まで6点をリードしながら逆転を許した山梨学院戦を振り返ります。先発して7回途中7失点のエース門倉昂大ですが、責めることはできません。今春センバツ以降は調子が上がっておらず、もともとこの試合に登板させないつもりでした。ところが、試合