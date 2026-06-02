【大人気連載プレイバック】【続きを読む】《東浜巨の巻》「鷹の祭典」の試合中、「このユニホーム洗えますかね？」と言われたワケ■元ソフトバンク広報・田尻一郎氏による「鷹の真実」（第10回=2024年）日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の空気感や人間関係が、ありあり