やっぱり「足りていない」。経産省は5月29日に石油統計速報を更新。4月のナフサの国内生産が前年同月比約22％減の90万キロリットルだったと明らかにした。【もっと読む】6月の食品値上げが前月比13倍…「目詰まり解消」リピートばかり農水省無策でコメ騒動の二の舞いさらに、国内販売量は同約35％減少の193万万キロリットルで、海外輸入も同約44％減の110万キロリットル。原油輸入量自体も、同約65％減の407万キロリットルまで