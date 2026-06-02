5月の給与明細を見て「あれッ」と思うサラリーマンは多いのではないか。課税項目に「子ども・子育て支援金」が新設されたのである。2026年4月から始まった制度で、従業員は標準報酬月額の0.23％相当額を労使折半し、初回の4月分が5月の給与から天引きされることになったのだ。関東信越国税局の20代職員が5店舗のデリヘルとパパ活を掛け持ちしたワケ「子ども・子育て支援金」制度は、少子化対策の一環として子育て世帯を支援する