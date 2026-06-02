女優の夏菜（37）が2日までに自身のインスタグラムを更新し、タレントの朝日奈央（32）との再会ショットを披露した。ストーリーズに「4年ぶりに会ったわけもうほんとに久しぶりすぎて嬉しかったなぁ」とつづると、紺のトップスに白のパンツ姿の朝日と、ピンクのトップス、パンツ姿の自身が笑顔を見せるショットをアップ。2人は髪に手を添え、ツインテールを作るようなしぐさをしている。2人はかつてテレビ朝日系のバラエ