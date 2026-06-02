◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年6月1日ミネアポリス）ホワイトソックスの西田陸浮外野手（25）が1日（日本時間2日）、敵地でのツインズ戦に5戦連続となる「9番・右翼」で先発出場。0―1の3回無死先頭打者の第1打席で相手先発ライアンから三塁前へのセーフティーバントを狙ったが、三塁ゴロとなった。チームは5連勝中で貯金も5。快進撃を支える1人として、持ち味を生かそうと背番号51が必死に戦っている