中小企業庁の資料では、日本の開業率は近年おおむね5％前後で推移しており、「起業」は珍しい挑戦ではなくなりつつある。副業が好調でも、その延長で独立・起業すれば同じように成功するとは限らない。住宅ローンや教育費を抱えたまま挑む独立の危うさについて、財務コンサルタントの見解もあわせて見ていきたい。◆自由を夢見た副業成功の先に「こんなはずじゃなかった。独立すれば、もっと自由になれると思っていました」石川勝