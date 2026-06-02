春先からクマの出没が急増していることを受け、外遊びができない子どものために公共施設を無料で開放したり、爆竹で学校周辺のクマを追い払ったりと、秋田県内の自治体が早くも被害防止対策に乗り出している。「クマの心配をせず、子どもが自由に体を動かせる場所があるのは助かる。無料で広い空間を使えるのもありがたいです」先月３１日の午後、仙北市田沢湖神代にある神代市民体育館に、小学５年の長女（１１）と訪れた３