「JAPAN IDOL SUPER LIVE」公式は2日、公式サイトを通じ、3日に東京・品川で予定されていたライブの開催を延期すると発表した。台風6号の影響。台風6号は3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本の太平洋側に近づく恐れがある。以下、公式発表6/3(水)に開催を予定しておりました「JAPAN IDOL SUPER LIVE 2026」@ステラボール ULTRA FES公演編につきまして、台風6号接近に伴い、お客様・出演者様・スタッフ・運営関係者の