“隣人ガチャ”という言葉があるように、あこがれの夢のマイホームを手にいれても、時には思いがけないトラブルに巻き込まれることがあります。今回取材に応じてくれた木村さん（仮名・34歳）もその一人。最初は愛想のよかった隣の老夫婦が、日を追うごとにクレームを連発してくるようになりました。せっかくの新居生活も真逆な状況に頭を抱えていたそうですが、ある日とんでもない事実を発見し、事態は思わぬ方向へ進んだそう